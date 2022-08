Mahilig ka ba sa candy? Baka ito na ang trabaho para sa iyo.

May tsansang sumahod ng CAN$100,000 (higit P4 million) sa alok na trabaho ng isang online candy shop sa Canada na naghahanap ng taste tester.

Naghahanap ng "Chief Candy Officer" ang Candy Funhouse, isang online candy shop sa Canada.

Kasama sa mga responsibilidad ang pagtitikim sa halos 3,500 uri ng candy.

"Early last year we were looking for Candyologists, our original taste testers and we currently have three on board," sabi ng Candy Funhouse spokeswoman Vanessa Janakijevski-Rebelo sa AFP.

"Now we are on the hunt for our Chief Candy Officer who will guide our Candyologists down the sweetest path possible!"

Kabilang din sa responsibilidad ng "Chief Candy Officer" ang pag-apruba ng bagong produkto, pag-organisa ng mga meeting at pagsilbi bilang "chief taster."



Puwedeng mag-apply ang mga edad 5 pataas na naninirahan sa North America.

Ayon sa kanilang job listing sa LinkedIn, kailangang may golden taste buds at sweet tooth ang mga aplikante.

Aabot na sa 100,000 application ang natanggap ng Candy Funhouse sa loob ng dalawang linggo.

Patok sa mga bata't matatanda ang job posting. May isa pa nga umanong Twitter user na nagsabi na nagbukas pa ng account sa LinkedIN ang kaniyang 8 anyos na anak para mag-apply.

"It's official @candyfunhouseca, she has applied. Thank you for helping her learn about hard work and the importance of a strong resume, even if she's only 8," sabi ng isang Matthew Crooks.

Kung mapili, sasailalim sa "extensive palate training" ang new-hire at kasama rin sa benepisyong ipagkakaloob ang "extensive dental plan."

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse