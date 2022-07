Pari sa Italy nag-misa sa beach gamit ang 'inflatable' na altar

Nagpaumanhin ang isang pari sa Italy matapos mag misa sa dagat habang nakasuot lamang ng swimming trunks at gamit ang isang inflatable mattress bilang altar.

Plano sana ni Mattia Bernasconi na magpa-misa sa mga puno sa beach sa Crotone, Southern Italy matapos ang isang youth camp pero okupado na umano ng ibang grupo ang lugar.

Dahil wala nang masilungan bunsod ng matinding init, nag-alok ang isang kalapit na pamilya na pahiramin ang kanilang mattress. Kaya naman sumuong sa dagat ang pari at ang mga naki-misa suot ang mga swimsuit.

Pinuri naman ng archdiocese of Crotone ang effort ng mga kabataang kasama sa misa pero iginiit nilang dapat may standard ang mga ito.

"It is necessary to maintain that minimum of decorum and attention to the symbols required by the very nature of liturgical celebrations," anila sa pahayag.

Dinepensahan naman ng pari ang kaniyang ginawa, pero nag-sorry sa mga nabastusan sa nangyari.

"It was absolutely not my intention to trivialize the eucharist... it was simply the mass at the end of a week of work," aniya.

"But the symbols are strong, it's true, and they speak, sometimes in a different way than we would like. It was naive of me not to give them due weight," dagdag niya.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse