Nauubusan na ng salaping maliliit ang halaga ang mga bangko sa Kenya dahil sa umano'y pagdami ng mga nanunuhol ng mga botante para sa susunod na halalan, ayon sa isang opisyal doon.

Kung hindi man mga sala-salapi, namimigay ng mga freebie ang mga politiko sa mga tagasuporta nilang dumadagsa sa campaign rally.

"You have seen people who are carrying money in bags, lining up citizens, giving them 200 bob (about $1.70)," ani Interior Minister Fred Matiang'i.

"You have a shortage of 200-shilling notes in the banks and 100-shilling notes in your banks because politicians are bribing villagers," dagdag niya.

"People are not working. They are standing on the roadside just to get 200 shillings from all these money launderers."

Maituturong na electoral offense ang panunuhol na may kaakibat na multa o kaya pagkakakulong.

Bukod sa pangulo, boboto ang mga taga-Kenya ng daan-daang miyembro ng kanilang parliament at 1,500 country officials.

Pang-128 ang Kenya sa 180 bansa sa 2021 graft perceptions index ng Transparency International.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

KAUGNAY NA BALITA

Watch more News on iWantTFC