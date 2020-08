US envoy sa Seoul inahit ang 'kontrobersiyal' na bigote

해리스 @USAmbROK 주한미국대사가 더운 여름을 좀 더 시원하게 보내기 위해 숀 김 @sykimsy 미국대사 선임고문의 도움을 받아 한국식 이발소를 방문했습니다. 어떤 일이 있었는지 궁금하신가요? 영상으로 확인해보세요! pic.twitter.com/GyQvPRYt7K — U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) July 25, 2020

SEOUL - Inahit na ng envoy ng Estados Unidos sa South Korea na si Harry Harris ang itinuturing umanong kontrobersiyal na bigote ilang buwan matapos makatanggap ng batikos dahil dito.

Maituturing na security allies ang Seoul at Washington at may nasa 28,500 sundalo ang Estados Unidos sa bansang South Korea.

Pero sa ngayon ay nagkaroon ng tensiyon sa relasyon ng dalawang bansa sa pagkakaiba umano sa pagtugon nito sa North Korea at paghahati sa mga pondo.

Ilang beses na ring nasangkot sa kontrobersiya si Harris at inakusahan ng pagiging hambog. Naging isyu din ang kaniyang bigote.

Japanese national kasi ang kaniyang ina at ngayong mapait pa rin sa mga taga-South Korea ang pagsakop ng bansang Japan sa kanilang peninsula tapong 1910 hanggang 1945, inihantulad nila ang bigote ni Harris sa mga bigote ng mga imperial governor-general sa Japan.

Giit ni Harris noong Enero na walang kinalaman sa kasaysayan ang pagkorte ng kaniyang bigote at maituturing lang na “cherry picking” ang ginagawa ng kaniyang mga kritiko.

Pero nitong nagdaang weekend, in-upload niya sa social media ang post kung saan makikitang inahit sa isang traditional Korean barbershop ang kaniyang bigote.

Pero giit niya, ito ay para magpalamig dahil tag-init sa Korea habang may suot na face mask dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

"Glad I did this," aniya sa isang tweet.

"For me it was either keep the 'stache or lose the mask. Summer in Seoul is way too hot & humid for both. #COVID guidelines matter & I'm a masked man!"

Maituturing na pangunahing US allies ang Seoul at Tokyo, sa gitna ng mga kinahaharap na isyung pang-ekonomiya at pangseguridad, pero may pagkakataong nauuwi sa tensiyon ang relasyon ng dalawang bansa dahil sa kasaysayan.

Una na itong nabanggit ni Harris: "I understand the historical animosity that exists between both of the countries but I'm not the Japanese American ambassador in Korea, I'm the American ambassador to Korea.

"And to take that history and put it on me simply because an accident of birth I think is a mistake." — Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse