Dalawang gamers na may sikat na live streams sa timog China ang nagpabugbog umano sa 8 lalaki para lang makapagbakasyon sa trabaho.

Ayon sa ulat ng Jiupai News, binayaran ng 2 gamers mula Guangdong province ang 8 lalaki para kunwari'y bugbugin sila para makapagbakasyon sila mula sa pag-host ng gaming streams.

Kinunan ng video ang pekeng pambubugbog at inilagay online noong Hulyo 10. Makikita sa video na nakahubad ang isa sa mga gamers at bumagsak sa lupa habang binubugbog.

Agad namang tumawag ng pulis ang mga followers ng gamers matapos mai-post ang video.

Nalaman naman ng pulis na hindi totoo ang pangyayari matapos umamin ang mga gamers sa mga imbestigador.

"As we wanted to take leave from our live-streaming program, we found someone to film a video of us being beaten in the street," pag-amin ng isa sa mga gamers.

— Isinalin mula sa ulat ng South China Morning Post