6 anyos na lalaki sa Davao City, nakalunok ng P5 barya

Matagumpay na nailabas sa isang 6 anyos na batang lalaki ang kanyang nalunok na P5 barya nitong Hulyo 5 sa Davao City.

Kwento ng ina ng bata, aksidenteng nalunok nito ang nilalarong barya sa bibig.

Sumigaw ang bata at natakot, habang sinubukan ng ina na ipasuka ang barya. Dalawang araw pa bago dalhin sa Southern Philippines Medical Center ang bata.

“Nakakahinga naman siya nang mabuti at nakakakain. After two days pa siya dumadaing na masakit ang kanyang lalamunan kaya pinasuri namin,” ayon sa ina ng bata na hindi na nagpakilala.

Makikita sa X-ray result ang barya sa bandang lalamunan at unti-unting bumababa.

Matapos dalhin sa ospital ay nailabas lang din ng bata ang barya kasama ng kanyang dumi.

Kapansin-pansin ding nag-iba na ang kulay ng barya dahil ayon umano sa doktor, dumaan ito sa maraming kemikal sa loob ng katawan.

Nagpapasalamat naman sila na sinagot na ng PhilHealth ang kanilang gastusin sa ospital.

Mayroon pang follow-up check up sa bata at may nireseta ring antibiotic sa kanya.

Payo niya sa mga magulang na bantayang maigi ang mga nilalaro ng bata.

“Huwag lang mag-panic at presence of mind palagi. Kung nakita niyong nahirapan siya sa paglunok, magpasuri agad sa doktor. Salamat Father Yahweh Elohim sa lahat-lahat."

-Ulat ni Hernel Tocmo

