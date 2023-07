MANILA — Nasamsam ng mga tauhan ng Quezon City Police District (QCPD) ang nasa P1.2 milyong halaga ng shabu sa loob ng isang motel sa Quezon City.

Ayon kay QCPD Director PBGen Nicolas Torre III, nadiskubre ng isang room attendant ang hinihinalang shabu habang naglilinis ng isa sa mga kwarto.

"We received a call from 122 na from a hotel management na habang naglilinis ang kanilang room attendant ay nadiskubre ang suspicious white crystalline substance na nakalagay sa sachet na nakaipit sa foam at sa bed. Immediately nagparesponde tayo ng pulis, nagpadala ng investigators, at na-recover ang suspicious item na ito," ani Torre.

Nang timbangin, umabot sa 180 gramo ang umano’y shabu.

Inaalam pa ng QCPD kung sino ang posibleng nag-iwan ng droga.

Hanggang dalawang persons of interest ang tinitingnan nila na nag-check in sa kwarto.

"Using technology, may mga surveillance cameras naman dyan sa kalsada natin maa-approximate namin ito. May possibility na makuha namin sino nag-iwan nito. Sa motel naman may usually isa o dalawa nagche-check in, so isa o dalawang tao tinitingnan namin," dagdag ni Torre.

Ayon sa pulisya, “dead drop” na ang karaniwang paraan ng mga kawatan sa tuwing magbabagsak sila ng malakihang halaga ng droga.

Nitong July 3 lang, naaresto ang isang lalaki matapos mahuli sa akto na kumukuha ng ilegal na droga mula sa inidoro ng isang fastfood chain sa Novaliches.

"Natututo na rin ang mga ito. That’s what we call dead drop. Iiwan sa isang lugar ang isang bagay, tatawagan kita, idi-describe ko saan mo makukuha," paliwanag ni Torre.

"Sa malalaking transaksyon, maski kotse binibili nila yan eh. ilalagay sa kotse, ipa-park sa isang parking, 'Ayan ang kotse na yan, yung plate number na yan, yung susi nasa tambucho kunin mo na lang.' We always update ourselves with the modus operandi of this people."

Nakikipag-ugnayan naman ang pamunuan ng motel sa pulisya para mapabilis ang paghahanap sa mga suspek.

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC