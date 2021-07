Buhay na leopard gecko na padala mula Thailand nasabat ng Customs

Isang buhay na leopard gecko ang nadiskubre sa isang parcel mula Thailand, ayon sa Bureau of Customs. Kuha ng Bureau of Customs

MAYNILA - Nasabat ng Bureau of Customs ang isang buhay na leopard gecko sa isang padalang parcel mula Thailand.

Walang import permit ang parcel mula sa Department of Environment and Natural Resources kaya nagresulta ito sa physical examination noong Hulyo 5, ayon sa ahensiya.

Nadiskubre na ang laman nito ay buhay na leopard gecko na nagkakahalaga ng nasa P20,000, dagdag nito.

Ayon sa DENR, ang species ng gecko ay regulated sa ilalim ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) at protektado sa ilalim ng Philippine Wildlife Resources Conservation and Protection Act (Republic Act 9147).

Ang paghuli at pagbebenta nito ay nangangailangan ng import permit mula sa Biodiversity Management Bureau ng DENR.

Mahaharap sa pagkakakulong ng hanggang 4 na taon at P300,000 multa ang sinumang lumabag sa batas.

Nasa kustodiya na ng DENR ang gecko at ang ahensiya ang magiimbestiga sa importer at co-conspirators sa paglabag nila ng RA 9147.

Samantala ang Bureau of Customs ay iimbestigahan din ang paglabag ng mga ito sa Customs Modernization and Tariff Act.





