Magkapatid sa India nakatakas sa leopard gamit ang birthday cake

Nakatakas ang magkapatid sa India habang hinahabol ng leopard matapos nilang hagisan ng birthday cake ang hayop habang nakaangkas sa motor, ayon sa ilang opisyal.

Sa ulat ng Times of India, sinasabing papunta sana sina Firoz at Sabir Mansuri sa birthday party ng anak ni Firoz sa Pradesh nang biglang lumabas sa bukirin ang leopard.

Humarurot ang motor ng magkapatid pero nakakahabol ang leopard kaya walang nagawa si Sabir, na nakaangkas na ibato ang birthday cake sa leopard.

"Your first instinct when you sense danger is to do whatever you can to save yourself. That's what they did," sabi ng forest official sa AFP.

"They had a cake with them and they threw it at the leopard."

Sumuko ang leopard at bumalik na lang sa bukid, ayon sa ulat — at hindi man lang nito sinubukan ang cake.

Aabot sa 60 porsiyento ang dinami ng mga leopard mula 2014 hanggang 2018, ayon sa gobyerno.

Mas mabagsik anila ito kaysa sa mga tigre at madalas na pumapasok sa mga bara-barangay at mga bayan.

Noong Hunyo, nadukot ng leopard ang isang 4 anyos na babae sa Kashmir.

Nagtagpuang putol-putol ang katawan ng bata kinabukasn.

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

