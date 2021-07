Ginawang pet? Leon na tinanggalan ng mga pangil, kuko sinagip pero ibinalik din sa amo

Natuklasan ang kakaibang alaga matapos kumalat ang TikTok videos kung saan nakikita ang higit 1-anyos at 70-kilong imported na leon na nasa isang private villa ng Chinese national na si Qi Xiao. Agence France-Presse



PHNOM PENH, Cambodia — Sinagip ng mga awtoridad dito, pero kalaunan ay ibinalik din, ang isang leon na tinaggalan ng pangil at mga kuko para gawing alaga ng isang Chinese national.

Natuklasan ang kakaibang alaga matapos kumalat ang TikTok videos kung saan nakikita ang higit 1-anyos at 70-kilong imported na leon na nasa isang private villa ng Chinese national na si Qi Xiao.

Pinangalanan ni Qi ang hayop na si "Hima."

Sa tulong ng Wildlife Alliance, kinumpiska ng mga awtoridad si Hima mula kay Qi dahil hindi umano ito nababagay sa isang private residence.

Matapos ang ilang araw, dinalaw ni Qi si Hima kung saan nag-viral ang video nila na tila ba na-miss ang isa't isa.

Dahil dito, nanawagan ang netizens na pagsamahin na muli ang dalawa.

Sa hindi inaasahang pagkakataon, inanunsiyo ni Cambodia Prime Minister Hun Sen sa kaniyang Facebook na ibabalik na si Hima kay Qi sa kondisyong gagawan ito ng karampatang kulungan.

Ibinalik si Hima sa Villa ni Qi nitong Lunes.

Pero hindi lahat ay natuwa sa desisyon ni Sen.

"(The return is) undermining legislation preventing ownership/trade in endangered wildlife, harming global efforts to tackle Illegal Wildlife Trade, to say nothing of stress & suffering of inappropriate captivity," ani UK ambassador to Cambodia Tina Redshaw.

Si Sen, isa sa mga pinuno sa mundo na matagal nang nasa pwesto, ay kilalang malapit sa Tsina.

—Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse