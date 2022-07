Nakuhanan ng CCTV ang panghoholdap sa isang gasolinahan sa Sta. Barbara, Iloilo noong Hulyo 2, 2022.

Arestado ang 2 suspek ng panghoholdap sa isang gasolinahan sa bayan ng Sta. Barbara, Iloilo, kung saan ang isa sa kanila'y nabisto umano matapos mabaril ang sarili habang papatakas sa krimen.

Sa kuha ng CCTV sa insidente noong gabi ng Sabado, mapapanood ang panghoholdap ng 2 suspek na nakamotorsiklo sa isang gasolinahan sa Barangay Balibagan Este.

Tinutukan ng baril ng isa sa mga suspek ang tauhan ng gasolinahan saka tinangay ang kaha ng pera, na may lamang higit P20,000.

Pero nahuli rin ng mga awtoridad ang suspek na si Alex Alvarez, 33, at nakatira sa kalapit-bayan ng Oton. Ito'y matapos makatanggap ang mga awtoridad ng impormasyong may nakitang tao na may tama ng bala ng baril.

Positibo ring kinilala ng mga tauhan ng gasolinahan si Alvarez.

Ayon sa pulisya, aksidenteng nabaril ni Alvarez ang sarili matapos ilagay sa bag ang revolver na ginamit sa panghoholdap habang papatakas.

Agad dinala sa ospital ang suspek para magamot ang tama ng bala sa hita.

Samantala, naaresto rin ang kasabwat na si Edmark dela Cruz matapos sumuko sa pulisya sa Iloilo City.

Nakuha sa mga suspek ang isang bag na may lamang perang nagkakahalagang P20,000.

Hawak na ng Sta. Barbara police ang mga suspek, na kinasuhan ng robbery.

— Ulat ni Rolen Escaniel

