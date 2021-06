'Strong Pig Zhu Jianqiang': Hero pig ng China pumanaw na

Nagluluksa ang mga taga-China matapos mamatay ang isang 14-anyos na baboy na naging survivor ng isang 7.9-magnitude na lindol noong 2008.

Natagpuang buhay matapos ang 36 araw ang baboy na si "Zhu Jianqiang" o "Strong Pig" matapos ang lindol sa southwestern Sichuan province noong May 12, 2008. Aabot sa 90,000 ang namatay o nawala sa lindol.

Nabuhay si Zhu Jianqiang dahil lamang sa pagkain ng uling at pag-inom ng tubig-ulan - na naging simbolo sa kaniyang pagkatatag. Tila nagmukhang kambing na si "Zhu Jianqiang" sa payat nito nang marekober sa lindol.

Binili ng local museum sa 3,008 Yuan ($450) ang baboy at ginawa itong tourist attraction bago mamatay dahil sa pagkatanda at pagod noong Miyerkoles.

Aabot na umano sa 100 anyos ang baboy sa human years.

Tinaguriang “animal of the year” sa China ang baboy sa pagkatatag nito at hindi pagsuko.

Nag-trending sa Weibo ang hashtag na “Strong Pig died” na humakot ng 300 milyong views.

Tinagurian ng Weibo users na “the most famous pig in history” ang baboy.

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse