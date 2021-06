19 fastfood staff na ayaw magbigay ng libreng burgers sa mga pulis sa Pakistan, kinulong

LAHORE, Pakistan - Hinuli ang 19 staff ng isang sikat na fastfood chain sa lugar na ito dahil ayaw nilang magbigay ng libreng hamburgers sa isang grupo ng mga pulis.

Nagsimula umano ang sigalot nang tumangging magbigay ang staff ng restaurant ng libreng burgers na hiling ng isang “high profile” na bisita. Karamihan sa mga inaresto ay mga kabataan at university students, ayon sa staff ng Johnny & Jugnu sa Lahore.

Pitong oras nakadetine ang mga trabahador magdamag ng Sabado, dahilan para maiwan ang kusina at mga kustomer nito.

Nitong Lunes sinuspinde ang 9 police officers matapos ang batikos, ayon sa senior provincial police official na si Inam Ghani sa Twitter.

"This is not the first time something like this has happened with our kitchen teams at our restaurant, but we want to make sure this is the last," ayon sa Johnny & Jugnu fast food chain sa isang pahayag sa social media.

Notoryus umano ang police officers ng Pakistan sa korupsyon at paghihingi ng kickback sa mga local business.

Dati nang nanawagan ang Prime Minister na si Imran Khan na magkaroon ng pagbabago sa police force, sa dahilang mga crony ang mga nakatalaga dito.

— Isinalin mula sa ulat ng Agence Prance-Presse