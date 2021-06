39 asawa, 94 anak: Padre de pamilya ng 'world's largest family' pumanaw na

Ziona Chana noong 2011 kasama ang kaniyang malaking pamilya. Reuters

NEW DELHI, India — Pumanaw na ang padre de pamilya ng tinaguriang "world's largest family" sa edad na 76, ayon sa isang opisyal ng kaniyang bayan.

Pumanaw noong Linggo si Ziona Chana, ang pinuno ng local Christian sect na "Chana" na nagpapahintulot ng polygamy, ayon kay Zoramthanga, chief minister ng bayan ng Mizoram.

Ang pamilya ni Ziona ay may 167 miyembro, kasama siya. Ito ang pinakamarami sa buong mundo, ayon sa local media.

Mayroon siyang 39 asawa, 94 anak, at 33 apo.

Namuhay si Ziona kasama ang pamikya sa isang malawak na 4-palapag na pink na gusali na may 100 kuwarto sa Baktawng, isang remote village sa Mizoram.

Naging tourist attraction ang village dahil sa pamilya, ayon kay Zoramthanga.

Ang sektang Chana ay itinatag ng ama ni Ziona noong 1942.

Pinakasalan ni Ziona ang unang asawa niya noong siya'y 17. Ipinagmalaki niya noong nagpakasal siya sa 10 babae sa loob ng isang taon.

Nakatira ang kaniyang mga misis sa isang dormitoryo, at ayon sa local media, nais ni Ziona na may katabi siya laging hindi bababa sa 8 sa kanila.

Sa panayam ng Reuters kay Ziona noong 2011, sinabi niyang nais pa niyang palakihin ang kaniyang pamilya.

"I am ready to expand my family and willing to go to any extent to marry... I have so many people to care for and look after, and I consider myself a lucky man," aniya.

—Isinalin mula sa ulat nina Alasdair Pal at Adnan Abidi ng Reuters