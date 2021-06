Kakaibang pangalan: Kilalanin si baby HTML, anak ni Macaroni 85

MAYNILA — Tanda niyo pa ba ang Pascual siblings ng Sta. Maria, Bulacan na sina Macaroni 85, Spaghetti 88, at Sincerely Yours 98?

May bagong miyembro ang kanilang pamilya, ang anak na lalaki ni Macaroni 85 na si HyperText Markup Language na may palayaw na HTML na pinanganak nitong Huwebes, 2:05 ng hapon.

Kwento ni Sincerely Yours 98 sa ABS-CBN News, hiling talaga ng kapatid niya noon pa man na ihango ang pangalan ng mga anak niya sa kanyang propesyon bilang web developer.

Aniya, hindi na bago sa kanilang pamilya ang mga kakaibang pangalan at may mga pamangkin din siya sa kanyang kapatid na si Spaghetti 88 na sina Cheese Pimiento at Parmasen Cheese na ang mga palayaw ay Chippy at Peewee.

“Si Kuya ‘yun ang bet n’ya … kasi raw web developer s’ya … gusto n’ya something related sa profession n’ya,” kwento ng tita sa ABS-CBN News.

“Ate ko nakikipag-argue na ‘wag ganon pero si Kuya push na push n’ya pati si Mama kasi binata pa lang si Kuya ganon na ‘yung gusto n’yang name sa baby n’ya,” dagdag pa niya.

Lubos naman ang tuwa ni Sincerely Yours 98 na may bago siyang pamangkin.

“Nasa trabaho ako nung pinanganak s’ya tapos nung sinabi sa akin na nanganak na, tawa lang ako ng tawa kasi nai-imagine ko na nabubulol na ‘yung nanay ko kapag tinatawag ‘yung bata.”

Una nang nakilala ang tatlong magkakapatid sa kanilang kakaibang pangalan.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more in iWantTFC