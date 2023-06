Malahiganteng pusa sa Bacolod, napa-wow ang netizens

Tila hindi kapani-paniwala ang laki ng pusa ng furparent na si Zaide Javile mula sa Bacolod City, na talaga namang nagpahanga sa netizens.

Hindi karaniwang makakita dito sa bansa ng ganoong kalaking pusa dahil sanay ang mga tao sa maliit nilang kaanyuan, na hindi hihigit sa laki ng aso.

Kaya naman nang makita ang male Maine Coon na si Indigo ay tunay na pukaw-atensyon ito dahil sa laki nito at bigat na 7.2 kilos. Minsan nga umano ay umabot pa ito ng 9 kilos.

Dalawang taon pa lamang si Indigo pero hindi pa roon natatapos ang kanyang paglaki, sapagkat ang ganoong klaseng breed ng pusa ay lumalaki pa hanggang 5 taong gulang at umaabot ng 12 kilos.

Ibinahagi ni Javile sa Teleradyo nitong Huwebes na nagbre-breed ito ng mga pusa. Kabilang siya sa isang registered cattery ng World Cat Federation, at sa Feline Council of the Philippines Inc. na siyang responsable sa mga taong nais magbreed ng mga pusa upang turuan ng mga tamang gawain at rules para sa maayos na pagpapalaki.

“Lately nahulog ako sa mga pusa kasi parang malilinis itong mga pusa, tsaka they are sweet on their own way. Lalo na yung breed na Maine coon, matatakot ka lang dahil sa itsura, pero isa sila sa mga pinakasweet at matalino na pusa. Natuturuan ng mga tricks at mahilig sa tubig. At tinatawag silang dogs of the cat world,” ani Javile.

Si Indigo ay talagang spoiled sa furparent nito dahil para mapanatili ang kalusugan nito, ay pinapakain ng balanced diet at supplements.

“I do raw mixed feeding sa pusa. I do sometimes beef heart, chicken heart, tinatama ko lang yung timpla. At the same time nagfe-feed din ako ng dry food at wet food. I try to balance their diet kasi malalaking breed sila. Their special need is much more, mas marami silang pagkain,” sabi ni Javile.

Kwento pa ni Javile, si Indigo ay suki ng interviews kaya naman na-stress ito at lumagas ang balahibo. Natural na makapal ang balahibo ng ganitong breed at ito ang isa sa sanhi ng paglagas ng balahibo, bukod sa lagay ng panahon.

Karaniwang makikita ang Maine Coon sa malalamig na bansa, sapagkat ito ang state cat ng Maine, United States, kaya hindi kagulat-gulat na ito ay high maintenance.

Ang Maine coon cat na isinilang sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng P60,000 – P90,000 depende sa kulay, at P90,000 pataas naman kung imported.

