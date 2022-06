MAYNILA—Nilinaw ng pulisya na walang kaugnayan sa terorismo o banta sa seguridad ang nadiskubreng abandonadong taxi sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport, Biyernes ng umaga.

Sa spot report ng airport police, natagpuan ang puting taxi na may plakang TXU-462 at may body markings na RALP na nakaparada sa pakurbadang bahagi ng departure area ng NAIA Terminal 3.

Sa imbestigasyon, nakarehistro ang taxi sa isang Roselia Bautista mula Cogeo, Antipolo City .

Nag-negatibo sa bomba o anomang pampasabog ang taxi.

Tinunton ng mga awtoridad ang may-ari ng taxi at nakausap ang supervisor ng RALP Taxi na si Michael Oreta.

Nakilala din ang taxi driver na nag-iwan ng kanyang unit sa NAIA 3, na isang Romeo Marcelo, na nagsimulang magmaneho sa kumpanya noong Mayo 30.

Nagrereklamo umano siya dahil masyadong malakas kumonsumo ng gasolina ang taxi.

Ayon sa tsuper, nag-message siya sa kanyang operator na ipinakukuha na lang ang taxi sa NAIA Terminal 3.

Matapos na maberipika ang mga kaukulang dokumento, nai-release din sa superviser ng RALP Taxi ang inabandonang unit.—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News