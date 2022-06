Babae nakadiskubre ng $36,000 sa loob ng libreng sofa

Isang babae sa California ang nakadiskubre ng $36,000 (P1.9 milyon) halaga ng pera sa loob ng isang sofa na nakuha niya ng libre mula sa isang website.

Ayon kay Vicky Umodu, kinailangan niya ng mga murang furniture para sa kaniyang bagong bahay at naswerte siya sa nahanap na sofa set sa Craigslist.

"I just moved in, and I don't have anything in my house," sinabi niya sa ABC7 sa kaniyang bahay sa Colton, malapit sa Los Angeles, nitong linggo.

"I was so excited, so we picked it up and brought it in."

At laking-gulat niya nang makita niya ang ilang envelope na puno ng dolyar.

"I was just telling my son, ‘Come, come, come!’ I was screaming, ‘This is money!’ I need to call the guy," kuwento ni Umodu.

Ani Umodu, tinawagan niya ang mga tao na nagbigay sa kaniya ng sofa at sinabi ang nadiskubre. Sinauli din niya ang pera.

Pero ayon sa pamilya na may-ari dati ng sofa, hindi nila alam na may pera sa loob nito dahil nililinis lang nila ang kanilang bahay, kaya nila pinamigay ang sofa.

Nagpasalamat pa rin sila kay Umodu at binigyan siya ng $2,000 para makabili ng refrigerator sa kaniyang bagong bahay.

"I was not expecting a dime," aniya. – Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

