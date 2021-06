Libreng beer, pakulo ng Amerika para mahikayat ang pagbabakuna vs COVID-19

Plano ng gobyerno ng Amerika na mag-alok ng libreng beer sa mga magbabakuna kontra coronavirus disease (COVID-19), ayon kay US President Joe Biden.

Ito umano ang kanilang plano para makamit ang pagbabakuna ng 70 porsiyento ng populasyon sa Estados Unidos pagdating ng Hunyo 4, o Independence Day.

"That's right: get a shot, have a beer," anunsiyo ni President Joe Biden sa talumpati.

Nakipag-ugnayan na umano ang White House sa mga malalaking brewer gaya ng Anheuser-Busch.

Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga maliliit na Black-owned barber shops para magkaroon ng information campaign para mahikayat na magpabakuna ang mga miyembro ng Black community.

"We're asking the American people for help," ani BIden.

"It's going to take everyone…, so we can declare independence from Covid-19 and free ourselves from the grip it has held over our life for the better part of a year."

Aabot sa 63 porsiyento ng mga adult sa Amerika ang nakatanggap na umano ng kahit isang dose ng COVID-19 vaccine. Nasa 12 states naman ang nakamit na ang pagbabakuna ng 70 porsiyento ng kanilang populasyon at inaasahang dadami pa ito ngayong linggo, ayon kay Biden.

Mahigit kalahati ng mga adult ang fully vaccinated na, dahilan para bumaba ang mga nagkakaroon ng virus. Aabot sa 600,000 ang namatay dahil sa COVID-19 sa Amerika.

Ayon kay Biden, mas mababa sa 20,000 ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa Amerika mula Marso 2020 at 85 porsiyento na ang ibinaba ng kanilang death rates.

Pero matapos ang pagmamadali ng ilan na mabakunahan, kinakailangan ngayon ng Biden Administration na bumuo ng mga kakaibang ideya para maakit ang mga hindi sisipot sa kanilang vaccine schedule.

May mga pakulo na rin ang mga unibersidad habang may lotteries naman ang ilang state na aabot ng $1 milyon. May pa-raffle din ang West Virginia ng mga armas at pick-up trucks.

"We're making it even easier to get vaccinated, which we've seen is the key to increasing numbers and getting more shots in arms," ani White House Press Secretary Jen Psaki.

May mga libreng sakay papunta sa mga vaccination center ang ride hailing services na Uber at Lyft at may mga child care providers na nagbabantay sa mga bata habang nagpapabakuna ang kanilang mga bata.

Bukas naman nang 24 oras tuwing Biyernes ang mga pharmacy sa bansa.

Makikipagtulungan din sa health authorities ang baseball games at NASCAR races.

Kasali rin sa nationwide vaccine campaign ang Krispy Kreme, pero may paalala si Psaki: "I would not recommend a Krispy Kreme with a beer, but I would leave that to other people to decide.”

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

