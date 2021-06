Baril, truck ipapa-lottery sa mga magpapabakuna sa Virginia

May pa-raffle na pick-up truck, hunting license, at baril ang state na Virginia sa Estados Unidos para mahikayat ang mga residente nila na mabakunahan kontra coronavirus disease (COVID-19.)

Matapos makapagtala ng mataas na antas ng pagbabakuna sa lugar bigla umano itong bumagsak. Aabot anila sa 41 porsiyento ang nabakunahan sa ngayon sa lugar.

Para mahikayat silang magpabakuna, magpapa-lottery ang state kada linggo mula Hunyo 20 hanggang Agosto 4. Dito, may premyo rin ang mga residenteng nabakunahan na ng unang dose, anunsiyo ng governor na si Jim Justice, isang Republican, nitong Martes.

Dalawang pick-up trucks, 5 lifetime fishing and hunting licenses, 10 hunting rifles, at 25 weekend stays sa mga natural park sa lugar ang iaalok na premyo.

May money pot din na $1 milyon, at para sa mga taong may edad 12-25, full scholarship naman sa state university ang iaalok para sa kanila.

"We still have a substantial part of our state that has not chosen to be vaccinated," ayon kay Clay Marsh, chief health officer ng West Virginia University.

Nitong mga nagdaang buwan ay may inaalok nang mga savings at gift certificate sa mga edad 16 hanggang 35 o ang age group na may pinakamaraming may agam-agam sa pagbabakuna.

Sa Ohio sinimulan ang mga lottery para sa mga magpapabakuna para ibuhay ang mga vaccination campaign sa Estados Unidos.

May ilan ding state na may alok na beer, pizza, at tickets sa mga sporting event.

Nais ni US President Joe Biden na mabakunahan ang 70 porsiyento ng populasyon ng kahit isang dose ng COVID-19 vaccine pagdating ng US Independence day.

Naitawid ang 50 porsiyentong milestone noong Mayo 25.

-- Isinalin mula sa Agence France-Presse