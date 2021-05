Daga, 'kumukupit' ng pera sa ginang sa Bacolod City?

Laking gulat ni Sheryl Tayhopon nang makita ang nawawalang pera sa dingding ng kanilang bahay sa Bacolod City. Ang salarin: posibleng isang daga. Photos courtesy: Sheryl Tayhopon

Linggo ng umaga nang pumunta si Sheryl Tayhopon sa puntod ng kanyang ama para humingi sana ng senyales kung dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang pagkakarinderya.

Ramdam na rin kasi ni Sheryl ang matinding epekto ng pandemya pero ipinangako niya sa kanyang ama na ipagpapatuloy ang negosyong sinimulan ng kanyang ina.

“Umiiyak na ako humihingi ako ng sign, tinatanong ko siya kung dapat ko pa bang ipagpapatuloy kasi nakakapagod na rin,” kwento ni Tayhopon.

Pag-uwi niya nagbilang siya ng pera sa bag niya. Madalas naiiwan niya itong bukas sa loob ng kwarto sa nirerentahan nilang karinderya.

Nagtaka siya kung bakit kulang na naman ang pera niya. Ilang beses na rin kasi siya nawalan ng pera sa bag.

Kaya’t hinaluhog niya ang kwarto at may nakita siyang butas. May tumakbong daga sa loob ng butas. Nang inilawan niya ito ng flash light nabigla siya ng makitang may pera sa loob ng dingding.

Sinira nila ang dingding at tumambad sa kanya ang ilang pirasong bills.

May dalawang P1,000 na bills, dalawang P500 bills, siyam na P100 peso bills, limang P50 bills at tatlong P20 pesos bills. Nang binilang niya umabot ito sa 4210 pesos.

Laking pasasalamat niya lalo pa ngayon katapusan ng school year maraming siyang babayaran para sa tuition ng mga anak.

“Ipinambayad ko na 'yung pera, iipunin ko naman talaga yung pera para sa tuition ng mga anak ko pero yun nga nag iipon din pala ang daga hindi ko lang alam kung may pinagpapaaral din siya," biro ni Tayhopon.

Napagpasyahan ni Tayhopon na isara muna ang karinderya para sa general cleaning at renovation at muli itong buksan pagkatapos para na rin maka pagpahinga siya.

Baka ito na raw ang senyales na hinihingi niya sa kanyang ama ang magpahinga muna at saka ipagpatuloy na harapin ang hamon ng buhay nagyong may pandemic.

-- Ulat ni Romeo Subaldo