MAYNILA - Kinasuhan ang isang residente sa Japan na aksidenteng nabigyan ng 46.3 million yen (P18.7 million) ayuda matapos sabihin na hindi na niya maibabalik ang pera.

Nitong nakaraang buwan, nagpadala ng 100,000 yen para sa kada kabahayan ang bayan sa Yamaguchi prefecture sa mga aabot sa 463 kabahayang apektado ng pandemya.

Pero sa kalagitnaan nito, aksidente nilang naitransfer ang 46.3 million yen sa isang residente.

Agad na bumisita ang mga opisyal sa benepisyaryo na hindi pinangalanan. Sinabihan sila na ibabalik ang pera.

Pero kahit na nag-follow up na at tumawag ay wala pang senyales na ibabalik ang pera.

Nang makaharap ulit ang residente, ayon sa liham na inilabas ng alkalde, umamin ang benepisyaryo na nagalaw na nito ang pera at hindi na ito maibabalik, pero handa umano itong sumagot sa kasalanan nito.

Humingi ng paumanhin ang mayor sa pamamagitan ng isang video.

"We're sorry to cause trouble to residents... We're now suing this household," sabi ng isang opisyal sa Abu sa AFP.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse