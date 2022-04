Kapitbahay sa France kinasuhan dahil sa tilaok ng manok

Humantong sa sampahan ng kaso ang ingay na dulot ng pagtilaok ng manok sa isang kabahayan sa France.

Pero maaaring maabsuwelto ang manok dahil sa bagong batas na pumoprotekta sa "sensory heritage" sa mga kabihasnan gaya ng maiingay na Church bell hanggang sa amoy ng mga hayop sa mga sakahan.

Nakatakdang humarap sa korte ang may-ari ng rooster na naninirahan sa barrio sa Hunyo matapos ang patong-patong na reklamo sa ingay ng manok.

"It all started in 2019. The owner of the house next door -- who comes only twice a year on vacation -- (he) came to see me and demand that I get rid of my rooster," sabi ng may-ari.

Nabigo silang magkaareglo dahil ang ihinihirit lang umano ng mga nagrereklamo ay ang mawala na ang manok.

"That's out of the question."

Nag-ugat ang kaso sa mga tunggalian ng mga taga-barrio na may mga maliliit na farm laban sa ibang residente na mga bagong-dating o kaya mga bakasyunista.

Matatandaang naabsuwelto ang isang manok at ang may-ari nito nang maghain ng demanda ang mga kapit-bahay nito dahil sa ingay na dulot ng manok.

Pero may iilang mga kaparehang sitwasyon na nagiging bayolente nang mag-hain ng petisyon ang aabot sa libo-libong katao nang pagbabarilin ang rooster na si Marcel ng kapitbahay sa Vinzieux, southern France.

Naitulak ang mga mambabatas na gumawa ng rural heritage law na pinapanatili ang estado ng mga countryside staple gaya ng mga ingay ng mga pato at mga tractor, maging ang cowbell at ang dumi ng mga kalabaw.

"Once again we're dealing with recent arrivals who come to the countryside and cannot stand, or barely, these natural sounds," sabi ni Stephane Jaffrain, abogado ng may-ari ni Pitikok.

Humihiling ng $6,300 danyos ang nagrereklamong kapit-bahay at nakatakdang idinig ang kaso sa Hunyo 7.

"It's causing genuine suffering for my client," sabi ng abogadong si Anne Bacarat. "He's battling cancer and has heart problems and tinnitus," or ringing in the ears.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse