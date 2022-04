Isang lalaki sa India ang inaresto matapos tangkaing ilibing ng buhay ang kaniyang anak na babae bilang human sacrifice, ayon sa pulisya noong Miyerkoles.

Parte umano ng isang “hidden treasure hunt” ang ritwal na pagpatay.

Ayon sa mga awtoridad, nasagip nila ang 18-anyos na anak bago siya patayin ng ama at walong iba pang kasama nito, kabilang ang isang Hindu tantric priest, sa kanilang bahay sa Maharashtra state.

Nadiskubre ang gawain ng mga suspek dahil sa isang tip mula sa kaibigan ng biktima, ayon sa pulisya.

"They would have killed her any moment, but we caught them red-handed," sinabi ni Yavatmal district police chief Dilip Bhujbal Patil sa AFP.

Narinig umano ng biktima ang kaniyang ama na pinag-uusapan ang planong human sacrifice kaya sinabihan na niya ang kaniyang kaibigang nanganganib na ang buhay niya.

Bago ang pag-aresto sa mga suspek, naghukay ang ama sa kanilang bakuran para sa paglibing sa anak.

Kinasuhan na ang mga suspek, at isang hiwalay na imbestigasyon na ang isinasagawa patungkol naman sa sexual abuse ng ama sa nakakabatang kapatid ng biktima.

Ayon sa mga awtoridad, madami nang bata ang nasawi sa mga ganitong klaseng ritual pero walang opisyal na datos ukol dito.

Kamakailan lang, dalawang batang edad 3 at 7 anyos ang pinatay sa magkahiwalay na human sacrifice sa India.

Ayon naman sa pulisya ng Odisha state, isang ina ang naglaslas ng leeg ng kaniyang sanggol nitong Abril dahil hindi siya nakakuha ng kambing para sa sakripisyo sa isang lokal na templo. – Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

