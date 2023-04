80 goldfish na ninakaw sa Germany, isinauli din

Photo by Jeremy Cai on Unsplash

Malaking palaisipan ngayon sa mga pulisya sa Germany ang pagnanakaw ng nasa 80 goldfish sa isang garden pond sa bayan ng Waldkraiburg, na agad namang isinauli matapos ang ilang araw.

Ayon sa pulisya, nagsumbong ang may-ari ng naturang pond noong Biyernes ukol sa pagnanakaw. Pero, nitong Lunes, nadiskubre ng may-ari umano na naisauli ang mga isda sa pond at wala sa mga ito ang may pinsala.

"It is still a mystery who returned them," saad ng pulisya.

Bago umano nadiskubre ang pagnanakaw, umalis ang may-ari sa bahay ng ilang araw.

Wala pa umanong pagkakakilanlan sa suspek, at hindi pa nila makumpirma ang motibo nito, ayon sa pulisya sa panayam ng DW.

Sa ulat ng Süddeutsche Zeitung media outlet tungkol sa insidente, nasa $275 o higit P15,000 ang halaga ng mga goldfish.

Kahit na naisauli ang mga isda sa pond, hinahanap pa ng pulisya ang salarin at patuloy ang imbestigasyon. Kapag nahuli, maaaring kasuhan ng kasong theft at panggugulo ang suspek.—Ulat isinalin mula sa Deutsche Welle