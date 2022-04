Photo by Clark Tai on Unsplash

TOKYO, Japan - Paalala: Siguruhing hindi tuloy-tuloy ang pagtulo ng tubig sa inyong swimming pool.

Ito ang leksyon na natutunan ng isang paaralan sa Japan matapos singilin ng $27,000 (P1.4 million) para sa tubig matapos iwan ng isang guro na bukas ang pump ng tubig sa swimming pool nang ilang buwan.

Ang rason ng guro: mainam ang sariwang tubig sa swimming pool kontra COVID-19 kaya't iniwan niyang tumutulo ang tubig mula Hunyo hanggang Setyembre.

Ayon kay local education board official Akira Kojiri, may chlorine at filtering machines na ginagamit para malinis ang tubig ng swimming pool "but the teacher somehow got the wrong idea that pouring new water in would also do the trick and even help prevent COVID."

Ilang staff sa paaralan ang nakapansin sa tumutulong tubig sa pool at pinapatay ang pump pero bumabalik ang guro at binubuksan ulit ito.

Dahil dito, ayon kay Kojiri, umabot umano sa 4,000 tonelada nang sobrang tubig ang nagamit sa pool sa loob ng 2 buwan.

Inuudyok ng mga awtoridad sa Yokosuka, Kanagawa prefecture na bayaran ng guro at 2 supervisors ang kalahati ng 3.5 million yen ($27,000) bayarin sa tubig.

"We deeply apologize to our residents for causing (financial) damage to our city," pahayag ng mga awtoridad sa Yokosuka.

tmo/sah/axn

Isinalin sa ulat ng Agence France-Presse