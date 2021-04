Mag-asawa sa Taiwan, 4 beses kinasal para makadami sa 'newlywed leave'

Sa kagustuhang sagarin ang leave benefits para sa bagong-kasal sa kanilang bansa, apat na beses nagpakasal sa loob ng isang buwan ang mag-asawa na ito sa Taiwan.

Nag-viral kamakailan ang naging umano’y diskarte ng mag-asawa, na kalauna’y kinumpirma ng Labor Department ng Taiwan.

Kinakailangang mag-alok ng 8 araw na paid leave sa mga bagong kasal ang mga kompanya sa Taiwan.

Dahilan ito para dumiskarte ang isang bank employee noong 2020, at makakuha ng 32 araw na leave.

Sa loob ng 37 araw, apat na beses nagpakasal ang mag-asawa, at tatlong beses silang nag-divorce. Kung susumahin, 32 araw o katumbas ng tig-8 araw sa kada 4 beses nilang nagpakasal silang nakatanggap ng leave.

Umalma umano ang kompanya ng bank employee. Minultahan ang kompanya nang umapela ang empleyado sa labor department.

Iginiit ng bangko na inabuso ng empleyado ang leave. Umani rin ng batikos ang empleyado online sa pang-aabuso umano sa batas; binatikos din ang labor department sa pagbigay ng multa.

"Unbelievable, this guy is like playing house with his marriages and divorces. What if he wants get married and divorced every day? He should be granted sick leave rather than marriage leave," ayon sa isang social media post.

Binawi rin ng labor department ang multa kalaunan.

Hindi naman nagpatinag ang empleyado, na bumitiw sa kaniyang trabaho sa bangko at tumawag pa sa Labor Department para sabihing may 24 araw pa siyang leave na nakabinbin sa kompanya, sabi ng isang opisyal sa Agence France-Presse.

Ikinukumpara ang kaso sa “salmon chaos” kung saan pinalitan ng mga hindi bababa sa 100 katao ang kanilang pangalan sa “Gui Yu” o salmon.

Ginawa umano ito para masulit nila ang “free sushi” promo ng isang restoran. Madali lang umano kasi palitan ang pangalan ng isang tao sa Taiwan.

Kabilang sa mga piniling pangalan ay "Salmon Prince", "Salmon Fried Rice" at "Bao Cheng Gui Yu" -- na ibig sabihin ay “Explosive Good Looking Salmon.”

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

