Arestado ang isang most wanted person sa bayan ng Altavas, sa Aklan sa araw mismo ng kanyang kaarawan, April 19, 2022. Binigyan pa ng mga pulis ng birthday cake ang suspek.

Ang suspek ay may kasong frustrated murder at illegal possession of firearm sa lalawigan ng Palawan pero sa lalawigan na ng Aklan nahuli matapos magtago dito.

Pansamantalang nasa kustodiya ng Altavas PNP ang suspek at nakatakdang dalhin sa lalawigan ng Palawan para doon harapin niya ang kanyang kaso.

- Ulat ni Rolen Escaniel

Photos courtesy of Altavas PNP

