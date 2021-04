Teenager na may pinakamahabang buhok sa mundo, nagpagupit matapos ang 12 taon

Larawan galing sa website ng Guinness World Records

Hindi naging maganda ang karanasan ni Nilanshi Patel mula sa Modasa, Gujarat, India nang minsan itong magpagupit noong siya ay anim na taong gulang pa lamang.

Kaya naman simula noon, hindi na nito pinabawasan ang kaniyang buhok. Ito ang naging dahilan upang pangalanan siyang “real-life Rapunzel” nang kilalanin bilang may pinakamahabang buhok na teenager sa mundo, ayon sa Guinness World Records.

Tangan ni Patel ang titulo mula pa noong 2018 kung saan may haba ang kaniyang buhok na 170.5 sentimetro o 5 feet 7 inches.

Nito lamang ika-18 kaarawan niya nitong Hulyo, umabot sa 6 feet 6.7 inches (200 cms) ang kaniyang buhok, na para sa kaniya ay lucky charm.

Ngunit makalipas ang 12 taon, nagdesisyon na si Patel na putulin na ito.

"My hair gave me a lot -- because of my hair I am known as the 'real life Rapunzel'... now it’s time to give it something back," saad ng dalagita base sa ulat ng Guinness website.

Pinag-isipan din maigi ni Patel kung ano ang gagawin sa mapuputol na buhok. Kabilang sa pinagpilian niya ay kung ipapasubasta ito, ido-donate sa charity, o sa isang museo ibibigay.

Alinsunod na rin sa payo ng ina, sa isang museo dinala ang nagupit na buhok ni Patel.

"I'm so excited and a little bit nervous because I don't know how I'm looking in the new hairstyle... so let's see what happens, but I hope it's going to be amazing," tugon ng dalaga.

Naging emosyonal si Patel nang gugupitin na ang kaniyang mga buhok na nagpakilala sa kaniya sa buong mundo. Hinalikan niya pa ito bago tuluyang pinagupit.

Nagustuhan naman niya ang bagong itsura at sinabing: "Oh my god it's beautiful! It's amazing -- I'm like a little princess!"