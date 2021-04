Mambabatas sa Canada aksidenteng nagpakita sa virtual hearing nang nakahubad

Aksidenteng nagpakita ang isang mambabatas sa Canada sa kalagitnaan ng kanilang virtual hearing nang nakahubad.

Nag-sorry ang mambabatas na si William Amos ng Liberal MP - ang partido ng Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau - sa kaniyang mga katrabaho matapos ang pangyayari.

Nahuli si Amos na hubad, bagaman natakpan ang kaniyang pribadong parte ng mobile phone, nang magbukas ang kaniyang camera para sa virtual session.

"I made a really unfortunate mistake today & obviously I'm embarrassed by it," ayon sa mambabatas nang maisapubliko ang pangyayari nitong Miyerkoles.

"My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won't happen again," aniya.

Hindi nagsalita sa session ang kongresista. Pero kung nagsalita siya ay maituturing itong paglabag sa guidebook ng House of Commons kung ginawa niya ito habang nakahubad.

Ayon sa “Rules of Order and Decorum”, wala namang dress code kung makikiupo sa isang debate. Pero kinakailangang naka-“contemporary business attire” gaya ng jacket, shirt, at tie ang mga magsasalita.

Sa internal feed lang ng House of Commons naipakita ang nangyari sa kongresista kaya hindi ito nalaman ng publiko noong una.

Hinihintay pa ang komento ni Trudeau, ang lider ng partido na kinasasapian ni Amos, sa insidente.

Pero pinaalalahanan ni Claude Debellefeulle mula sa kalabang partido na dapat manamit ang mga mambabatas.

"It may be necessary to remind the members, especially the male ones, that a tie and jacket are obligatory, but so are a shirt, boxer shorts or pants," ani Debellefeulle sa ulat ng Canadian press.

"We have seen that the member is in great physical shape, but I think members should be reminded to be careful and control the camera well."

--Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

