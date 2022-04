Arestado ang walong katao, kabilang ang ilang government officials na sangkot umano sa pagnakaw ng 60 talampakang bakal na tulay sa Bihar, India.

Ayon sa ulat ng India.TV, kasama sa mga naaresto ang isang sub-division officer at kawani ng weather department.

"During investigations, we learnt that weather department official Arvind Kumar had led the group, armed with gas cutters and other equipment, which dismantled the structure a few days ago,” pahayag ng Rohtas Superintendent of Police.

Sinabihan umano ang mga residente na utos ng gobyerno na alisin ang tulay sa lugar.

Unang nabanggit na nagpanggap na irrigation official mula sa gobyerno ang mga magnanakaw, na gumamit ng bulldozer at gas cutter para mabaklas ang istraktura.

Hindi umano nagreklamo ang mga residente dahil hindi naman na daw nagagamit nang maayos ang tulay.

"We caught hold of Kumar and came to know that the area's SDO, Radhe Shyam Singh, was the mastermind. The SDO has been arrested along with six other accomplices,” pahayag ng pulisya.

Nasabat din sa operasyon ang mga aparato at kagamitang ginamit sa illegal operation, na patuloy na iniimbestigahan.