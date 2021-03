Late sa COVID-19 vaccination: 88 anyos sa France huling nagmamaneho sa bilis na 191 kph

Pexels/File Photo

Sinita ang isang 88 anyos na lalaki na lumagpas sa speed limit dahil umano na-late siya sa kaniyang coronavirus disease (COVID-19) vaccine appointment sa France.

Umabot ng 191 kilometro kada oras ang bilis ng kotse ng lalaki, ayon sa Facebook post ng mga pulisya sa eastern French Bas-Rhin region.

Kinumpiska ng pulisya ang lisensiya ng lalaki at in-impound ang kaniyang kotse.

May paalala naman ang pulisya sa post:

"For everyone's safety, let's comply with speed limits, even after more than 60 years with a driving license," anila.

Simula Enero, naging prayoridad ang mga residenteng 75 anyos pataas sa kanilang vaccination program.

Ayon sa Prime Minster ng France na si Jean Castex, bumababa na sa ngayon ang bilang ng mga nahahawahan ng COVID-19 sa mga 80 anyos pataas. Tumataas naman umano ang bilang ng kaso sa ibang age groups.

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

RELATED VIDEO:

