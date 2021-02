Lola, 90, naglakad ng halos 10 kilometro sa snow para mabakunahan sa COVID-19

Isang miyembro ng mobile vaccination team sa Prague, Czech Republic, ang naghahanda ng COVID-19 vaccine Enero 13, 2021. Samantala, sa Seattle, may isang babaeng 90 anyos na operada sa balakang ang naglakad ng halos 10 kilometro para magpabakuna kontra COVID. David W Cerny, Reuters/File

Gamit ang kaniyang 2 walking sticks, isang 90-anyos na babae sa Estados Unidos ang naglakad ng 9.6 kilometro sa kasagsagan ng snow doon para lang mabakunahan sa COVID-19.

Ayon sa ulat, ilang beses na sinubukan ni Fran Goldman ng Seattle para magkaroon ng appointment sa kaniyang kauna-unahang coronavirus vaccine shot noong Linggo.

Dahil dito, hindi inalintana ni Goldman ang ilang pulgada ng snow para sa kaniyang appointment sa ospital, na hindi kayang puntahan gamit ang sasakyan.

Nag-trial run umano si Goldman isang araw bago ang kanyang appointment para paghandaan ang paglalakad sa snow. Ito'y sa pamamagitan ng paglalakad ng 3 miles papunta sa ospital.

"It was not easy going, it was challenging," ani Goldman, na naoperahan pala noong isang taon para sa kaniyang hip replacement.

Nakarating naman ang lola sa ospital 5 minutes lamang na late, suot ang kaniyang boots.

BALIKAN:

Para naman sa kaniyang anak na si Ruth, palaban ang kaniyang ina.

"My mother isn't going to let a little snow stop her from getting the vaccine. . . She was willing to walk however many miles there and back to get it," ani Ruth sa Seattle Times.

"She is a really remarkable person who has the attitude of 'You don’t let a little adversity get in your way,'" dagdag niya.

Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse