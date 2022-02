"Alamat" kung ituring ang isang toro sa New Zealand nang mabuhay kahit na tangayin ng binabahang ilog at mahulog pa sa isang waterfall.

Ayon sa magsasakang si Tony Peacock, isa ang bull sa 3 toro na tinangay ng baha sa west coast region ng bansa nang makaranas ng pinakamalalang baha sa loob ng halos 80 taon.

"We had a massive dump of water that we weren't expecting and just got caught out by not having stock on higher ground," sabi niya sa AFP.

"It was daylight by the time I realized how bad it was and by that stage they were gone. I never thought I'd see any of them again."

Matapos ang isang linggo, nakatanggap ng tawag si Peacock na nakita ang isa sa kaniyang mga bull sa riverbank sa Westport na 80 kilometro ang layo sa kaniyang lugar.

"It was a big surprise, as you can imagine," aniya. Bumagsak pa umano ang bull nang 10 metro habang umaagos sa isang waterfall.

Kasalukuyang binabalik na ang bull sa farm.

"We'll be keeping him, he's become a local legend now," aniya.

"He's more famous than anything else we've produced."

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse