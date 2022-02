PESHAWAR, Pakistan - Nagpapukpok ng pako sa kaniyang ulo ang isang buntis sa albularyong nagsabing makakatiyak itong lalaki ang mapapanganak niya kapag ginawa ang ritwal, sabi ng isang doktor noong Miyerkoles.

Hango sa Sufi lore ang ilang ginagawa ng mga faith healer na talamak sa Pakistan kahit na umaalma rito ang ilang sektor sa Islam.

Sa South Asia, pinaniniwalaang mas nakapagbibigay umano ng financial security ang mga anak na lalaki kaysa sa babae.

Pumunta ang babae sa ospital sa siyudad ng Peshawar nang subukan niyang alisin ang pako gamit ang pliers, sabi ng doktor na si Haider Khan sa Agence France-Presse.

"She was fully conscious, but was in immense pain," ani Khan na nag-alis ng spike.

May 3 anak na babae na ang ginang, at babae rin ang kasalukuyang ipinagbubuntis nito, ayon sa doktor.

Base sa x-ray, ibinaon sa noo ng babae, gamin ang martilyo, ang 5 centimeter na pako na hindi naman umabot sa kaniyang utak.

Unang sinabi ng babae na siya mismo ang nagpako sa kaniyang sarili pero kalauna'y umamin na ang faith healer ang gumawa nito.

Hinahanap na ng pulisya ang babae.

"We have collected the CCTV footage from the hospital and hope to reach the woman soon," sabi ng city police chief na si Abbas Ahsan.

"We will soon lay our hands on the sorcerer," dagdag niya.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

