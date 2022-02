Nabulaga ang mga armadong nagbabantay sa US Pentagon nang makapasok sa high security zone ng pasilidad ang isang manok.

Hindi matukoy kung paano nakapunta roon ang manok, na namataan sa gitna ng malamig na panahon. Pero agad itong ibinigay sa local animal control officers.

"Our officers were called to come pick her up," sabi ng Animal Welfare League of Arlington sa kanilang Facebook page.

"Sgt. Balaena brought her safely to the shelter where she'll stay until we find a new home for her," sabi ng grupo, na nag-post ng retrato ng manok sa loob ng isang hawla.

Humingi pa sila ng suhestiyon sa magiging pangalan ng manok, kung saan may mga sumagot ng "Henny Penny" - na hango sa pangalan ng Pentagon. May nagsabi namang "Colonel Sanders" na hango sa mukha ng isang sikat na fastfood brand.

Hindi naman nagbigay-paliwanag ang seguridad ng Pentagon kung paano nakalusot sa compound ang manok o kung may bantang maiuugnay sa pagpasok nito sa lugar.

"I would check this chicken for bugs... and not the biological kind," sabi ng isang commentor.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse