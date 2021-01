Butas-butas na kalsada sa QC, ginawang pansamantalang garden

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ang magtanim ay 'di biro, lalo na kung ang tataniman ay mga iniwang butas sa hindi natapos na road construction.

Ito ang ginawa ni plantito Glenn Infante sa mga butas sa kalsadang iniwang nakatengga sa kanilang lugar sa Quezon City.

“Nag-start nung lockdown, giniba ang kalsada. At ang tagal ginagawa, more or less one year. So sinubukan ko maghulog ng seeds ng monggo. Tumubo. Ibig sabihin, ang tagal nang ginagawa, dumami nang dumami halaman doon,” sabi ni Infante sa panayam sa TeleRadyo, Huwebes ng umaga.

Nag-flex ng mga litrato ng kaniyang “garden” sa Facebook si Infante na umani naman ng higit 17,000 na reactions, 1.4K na komento, at 21,000 shares.

“Yung post ko, parang good vibes lang. Ayoko ng magreklamo dahil parang ang dami nang problema sa mundo, di ba? Yung reklamo ko, dinadaan ko na lang sa pagpapatawa. Ayun, effective,” sabi niya.

Nakatutuwa rin aniya ang makakita ng mga pothole sa kalsada na naging taniman.

“Katuwaan lang yun. Ang sakit sa mata ang lubak-lubak na kalsada na hindi ginagawa, ‘di ba? So nag-trip lang ako na mag-alay ng kung ano-anong pwedeng tumubo. Tumubo naman siya,” sabi ni Infante.

Sabi niya, ime-maintain naman niya ang mga halamang naitanim na.



Biro niya na sana lang ay huwag abuting tumubo pa ang acacia o narra na kaniyang itatanim bago maaksiyunan ang kalsada.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC