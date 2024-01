Viral na PCSO post ginawan ng memes ng netizens

Macoy Dubs, Smart Araneta Coliseum, Angkas / Facebook

Hindi nakaligtas sa malikhaing isip ng netizens ang viral na litrato sa isang post ng PCSO kung saan inanunsiyo nito ang pagkapanalo sa lotto ng isang 47-anyos na ginang mula San Jose Del Monte, Bulacan.

Naging viral ang litrato matapos kuwestiyonin ng mga netizen ang umano’y halata at hindi magandang pagkaka-edit sa larawan na ginawa umano ng ahensiya upang takpan ang pagkakakilanlan nito.

“We have to protect the identity of the winner,” anang PCSO General Manager Mel Robles sa isang senate inquiry.

“Mayroong pong nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po nakilala. So nagreklamo siya sana naman daw po wag ipakita yung damit. Yan po ang reason nyan,” dagdag pa ni Robles.

Ang ending tuloy sari-saring memes na ang nagsulputan sa social media, mula sa ilang brands, establishments, content creators at iba pang users.

Narito ang ilan sa kanila: