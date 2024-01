Kotseng inireklamo dahil amoy-bangkay, lechon pala ang laman

Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, naaresto pala nila ang driver ng sasakyan matapos na makipagtalo sa mga security guard ng subdivision. Jeff Caparas, ABS-CBN News.

MAYNILA — Inireklamo ng mga residente ang masangsang na amoy mula sa isang abandonadong kotse sa Brgy. Talon Dos, Las Piñas nitong Biyernes ng umaga.

Agad na rumesponde ang Las Piñas police at napag-alamang nitong Huwebespa iniwan ang sasakyan sa Lalaine Bennet Street.

Inakala ng mga awtoridad na bangkay ang nasa loob ng sasakyan at kinailangan pa ng locksmith para buksan ito.

"Merong nangangamoy sa trunk. 'Yung security guard din sinabi may nangangamoy sa trunk, so kinakailangan namin i-verify. Kasama namin yung barangay officials, kasama namin yung SOCO at eto na binuksan namin," ayon kay PCol. Jaime Santos, hepe ng Las Piñas police.

"Pagbukas namin it turned out na lechon," dagdag niya.

Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, nadiskubre nila naaresto pala nila ang driver ng sasakyan matapos itong makipagtalo sa mga security guard ng subdivision.

“Papasok itong suspek sa BFRV gate 2. Ngayon, di naman agad basta-basta nagpapasok ang mga security. We have a very tight security rito. Ngayon ang narration nila sabi nila the story behind, nagalit daw. Tapos yung mga secutity guards tinutukan ng baril,” ani Santos.

Sinampahan siya ng reklamong grave threat pero iniurong umano ito ng nagreklamong guard ang asunto.

Bukod sa naiwang pagkain, narekober din ang isang 9 mm na baril, mga bala, ID at bote ng alak sa sasakyan. Nakuha rin ang sumbrero at jacket ng National Bureau of Investigation.

Makikipag-ugnayan ang pulisya sa NBI para iberipika kung miyembro nga ba ng ahensya ang di pinangalanang driver.

Ayon naman sa misis ng suspek, di umano nakilala ng gwardya ang mister kaya’t nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Itinanggi niyang tinutukan ng baril ng mister ang gwardya. Nakapatong lang umano ito sa harap na upuan.

Ang lechon pasalubong dapat sa kanya sa ng mister nitong Huwebes ng gabi.

“Galing siya ng handaan, ngayon tumawag niya sa akin noong gabi huwag ka nang magluto kasi may dala akong ulam, lechon. Paborito ko kasi lechon. 'May dala akong lechon,' sabi niya. Di na nakauwi. Nagtaka na ako, yun pala nagkaproblema na.” sabi ng misis ng suspek.

Nakausap na umano nila ang nagrereklamong gwardya at nakaayos na umano sila.