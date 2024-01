Kwago lumitaw sa bahay sa Muntinlupa

MAYNILA -- Ikinagulat ng isang residente sa Southville 3, Brgy. Poblacion, Muntinlupa City ang pagdating ng isang hindi nila inaasahang bisita noong gabi ng January 14, 2024.



Ayon kay Robert Cura, nagulat na lamang ang kanilang kapitbahay na si John Alexis Nera nang makita sa upuan ang isang kwago.

"'Yung nakakita sir natakot, natakot siya kasi nga kung makatingin sa kaniya yung kwago parang masama tingin sa kaniya kasi gabi na nga” kwento ni Robert Cura.



Inilagay muna ng mga residente sa kulungan ng kalapati ang kwago habang hindi pa nila alam ang gagawin.



Pinainom nila ito ng tubig at inalagaan habang naghihintay na makuha ng DENR.



Nitong Martes ng gabi, dumating na ang mga tauhan ng DENR Calabarzon at kinuha na ang nasabing kwago.



Ayon umano sa kinatawan ng DENR-Calabarzon, ang kwago ay isang giant scops owl, pero bata pa ito.



"Ang sabi ng DENR ay baby pa pala yun ng giant scops owl, hindi pa siya makapagaspas ng lipad kasi parang baby pa nga talaga. Akala namin may sakit kasi nga wala kami knowledge na bata pa pala yun," sabi ni Cura.



Ang nasabing kwago ay nakawalang alaga ng isa mga residente sa kanilang lugar.



Ang giant scops owl ay endemic sa Pilipinas.



Sabi ng International Union for Conservation of Nature or IUCN kabilang na ang giant scops owl sa red list of threatened species.