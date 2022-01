Dahil sa kaniyang pangalang katunog ng respiratory disease na kumakalat ngayon sa mundo, sumikat sa social media ang Indian na si Kovid Kapoor.

Pero sabi nga ng 31 anyos na travel company founder sa kaniyang Twitter account: "My name is Kovid and I am not a virus."

Sa isang post kamakailan, ikinuwento ni Kovid na sa kaniyang unang pagbiyahe sa labas ng India mula nang magka-pandemya, maraming tao ang na-amuse o naaliw sa kaniyang pangalan.

"Future foreign trips are going to be fun!" sabi ni Kovid sa isang Twitter post na umani ng libo-libong likes at retweets.

My name is Kovid and I'm not a virus 🙄#COVID2019 #coronavirusus — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) February 12, 2020

Marami nang memes at interview request kaugnay sa pangalan ni Kovid, na sanhi ng katuwaan sa harap ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa India dahil sa omicron variant.

Minsan na ring nag-post si Kovid ng retrato ng sarili niya habang may hawak na bote ng Corona beer, sabay sabing, "Kovid positive since 1990."

Ayon pa sa kaniya, siya ang "Kovid" na gusto ng mga biyahe dahil na rin sa kompanya niyang nagpapatakbo ng isang travel platform.

Sa panayam ng Agence France-Presse, sinabi ni Kovid na nais niyang maipakilala sa mas maraming tao ang kaniyang negosyo lalo't sapul sa pandemya ang travel sector.

Ikinuwento rin ni Kovid na hindi niya pinapabanggit sa mga coffee shop ang kaniyang pangalan kapag ibinibigay ang kaniyang order.

Hindi rin pangkaraniwan sa India ang pangalang Kovid pero nangangahulugan itong iskolar o marunog na tao sa Hindi at Sanskrit.

"It's a memorable name with a beautiful meaning," sabi ni Kovid ukol sa pangalang pinili ng kaniyang ina.

"It makes for a striking introduction with anyone. I'd never change it."

— Isinalin mula sa ulat ng Agence-France Presse

