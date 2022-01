Wanted sa kasong murder, tiklo matapos alisin ang face mask

Inaresto ng mga awtoridad ang isang lalaking wanted sa murder matapos mahuling pumasok sa tindahan nang walang face mask sa bansang Poland noong Martes.

"Police from the neighborhood of Bielany detained the man because he didn't have a mask," sabi ni Elwira Kozlowska, Warsaw police spokeswoman, sa AFP.

Aabot sa 2 dekadang pinaghahanap ang 45 anyos na lalaki matapos ma-convict sa kasong murder.

Nahaharap sa 25 taong pagkakakulong ang lalaki sa kasong pagpatay na hindi binigyang-detalye ni Kozlowska.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse