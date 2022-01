Sa isa umanong rare birthing event, lumabas na magkaiba ang kaarawan ng isang pares ng kambal sa California kahit 15 minuto lang ang agwat nang sila ay ipinanganak.

Sa oras na 11:45 p.m., December 31, 2021, ipinanganak si Alfredo Antonio Trujillo sa lungsod ng Salinas habang sumunod naman ang kapatid na babaeng si Aylin Yolanda Trujillo noong January 1, 2022.

Ayon sa Natividad Medical Center, kung saan idineliver ang mga sanggol, may 1-in-2 million chance na ipanganak ang kambal ng magkaibang taon.

"It's crazy to me that they are twins and have different birthdays," pahayag ng inang si Fatima Madrigal.

Sabi ni Dr. Ana Abril Arias, itinuturing niyang "one of the most memorable deliveries of my career" ang karanasang ito.

"It was an absolute pleasure to help these little ones arrive here safely in 2021 and 2022," aniya.

May 6 pounds and 1 ounce ang timbang ni Alfredo, habang 5 pounds and 14 ounces si Aylin.

Sabi ng Centers for Disease Control and Prevention, nasa 120,000 na kambal ang ipinapanganak kada taon sa United States. — Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

