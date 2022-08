MULTIMEDIA

ABS-CBN, nag-invest sa TV5

ABS-CBN News

Tuloy na ang pagsasanib-puwersa ng ABS-CBN at ng TV5. Ito ay matapos mag-invest ang Kapamilya Network sa Kapatid Network. Bukod dito, may investment agreement din sa pagitan ng Sky Cable at ng Cignal Cable Corporation, na pag-aari rin ng MediaQuest Holdings ni Manny Pangilinan.

