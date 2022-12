Watch more News on iWantTFC

Dama ng mga fruit vendor sa Bacolod City ngayong Disyembre ang pinakamatumal umanong bentahan ng prutas sa loob ng napakaraming taon.

Kuwento ng nagtitindang si Joy Quizo, 25 taon na siyang nagbebenta ng prutas at ngayon lang niya naranasang tila ayaw bitawan ng mga mamimili ang kanilang pera.

"(Dec) 24, 25 damu na ya gabinakal. Subong gid ya grabe gid ya katumal ang baklanay ya,” reklamo ni Quizo.

(Dec. 24, 25 marami na dati ang bumibili. Ngayon, grabe, napakatumal talagan ng bentahan.)

Aniya, silang mga retailer ay apektado rin ng mga delivery services kaya lalong nabawasan ang kanilang kita.

Kung dati aniya'y kumikita siya ng P20,000 hanggang P30,000 kada araw, malaki na aniya kapag kumita siya ng P2,000 kada araw ngayon.

Ito rin ang hinagpis ni Mary Grace Aguda na fruit vendor sa loob na ng 15 taon. May mga araw umanong hindi umaabot ng P1,000 ang kaniyang benta samantalang dati ay humigit-kumulang P10,000 ang kita niya araw-araw.

“Puerte gid subong ka hina. (Wala ka naga-expect nga amo ni kapigaw subong, abi mo ok?) Abi ko ok. Daw gina nerbiyos kami sang amon baligya kay indi kami kabatak sang kapital,” sabi ni Aguda.

(Mahina ngayon. Akala ko, ok. Ninerbiyos kami na hindi namin mabawi ang kapital sa aming paninda.)

Paliwanag ni Frank Carbon, Vice President for the Visayas ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, nagtitipid ang mga tao lalo't walang katiyakan ang takbo ng ekonomiya at marami ang kamakailan pa lang nakapagsimulang magtrabaho muli.

"Ang sitwasyon ta today medyo naga-austerity kita. When we say austerity, all our money, 60-70 percent, are on food and other essentials, and will continue up to the second half of 2023. Amo na ang expectation," ani Carbon.

(Ang sitwasyon natin today, medyo nagsasagawa ng austerity. When we say austerity, all our money are on food and other essentials and will continue up to the second half of 2023. Iyan ang expectation.)

Dagdag pa niya, hindi pa nga masyadong nakausad ang ekonomiya dahil sa pandemya, ay sunud-sunod naman ang kalamidad at dinagdagan pa ng pagbulusok ng piso laban sa dolyar, mataas na inflation rate, pagtaas ng interest rate ng mga bangko, at pagtaas ng presyo ng langis.

Umaasa si Carbon na makararaos ang ekonomiya simula 3rd quarter ng 2023.

-- Ulat ni Angelo Angolo