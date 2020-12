Specialized freezer na kayang imbakan ng COVID-19 vaccine ipinasilip

Inihayag ng isang logistics company na mayroon silang kakayahang mag-imbak ng COVID-19 vaccine na kailangang itago sa -70 degrees Celsius na temperature. ABS-CBN News

Sa lahat ng mga bakuna laban sa COVID-19, ang Pfizer vaccine ang nangangailangan ng mas malamig na storage facility na -70 degrees Celsius.

Sa Pilipinas, limitado lang ang may kakayahang mag-imbak at mag-distribute sa probinsiya ng ganoon kasensitibong bakuna.

Ipinakita ng kompanyang Royal Cargo ang kanilang pasilidad sa Parañaque na may freezer na kayang pag-imbakan ng Pfizer vaccine.

Mistulang malaking ref ang naturang freezer pero kasya roon ang daan-libong dose ng bakuna.

Kung tutuusin, wala pang kontrata ang Royal Cargo sa gobyerno pero gumastos na sila ng P50 milyon sa pagbili ng mga bagong equipment at pagpapatayo ng vaccine depot.

Nasa 10 milyon dose ang kaya iimbak sa isang vaccine depot ng kompanya.

"It is partially business but it is also service to the public I mean we have to take a risk, I think we all have to make an effort," ani Royal Cargo Chairman and CEO Michael Kurt Raeuber.

Kung Moderna at AstraZeneca vaccines ang kukuhanin ng gobyerno, mas lalong kaya itong iimbak dahil hindi masyadong malamig ang temperature requirement.

Bagaman nakausap na ng Royal Cargo ang gobyerno, mas maganda raw kung simulan na ang planong logistics o diskarte sa pag-iimbak, pagdadala ng bakuna sa mga probinsiya, at aktuwal na pagpapatupad ng vaccination.

"I think they should open up a bit more to the private sector, not as a receiver of instruction but also as somebody who can valuably contribute to solving this problem of a fast distribution of vaccines," ani Raeuber.

Mas maigi rin daw kung mabilisan ang pag-apruba ng bakuna para makaangkat na agad at malatag ang diskarte sa vaccination.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News