MAYNILA - Binalaan ng Department of Trade and Industry ang mga namamantala sa bentahan ng construction materials sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo nito, matapos ang pananalasa ng bagyong Odette na ikinawasak ng libo-libong kabahayan.

Ayon kay DTI Assistant Secretary Ann Claire Cabochan ng Consumer Protection Group, pasok sa probisyon ng Republic Act 7581 o mas kilala bilang "Price Act" hinggil sa illegal price manipulation ang pananamantala sa presyo ng basic necessities at prime commodities kabilang ang materyales sa paggawa ng bahay.

"So dapat hindi siya tumaas nang sobra sobra, kahit man sabihin mong the demand is there. Dapat they should not take advantage of the situation," ani Cabochan.

"Yung circumstances, yung binaha na nga, nasalanta na nga, and desperate to get these items, eh pwede ring gamitin yang Consumer Act na 'yan. So kahit hindi 'yan dumating sa 10% na prima facie ng profiteering, we can always use the Consumer Act provisions," dagdag niya.

Aabot umano sa 50 establisimyento sa mga lugar na apektado ng bagyong Odette ang ipinagpapaliwanag ng ahensiya dahil sa reklamong pananamantala.

Sinabi ni Cabochan na kahit hindi naka-freeze ang presyo ay hindi dapat sumipa nang husto ang presyo ng prime commodities.

Ayon sa batas, aabot sa P2 milyong multa at o kaya pagkakakulong nang hanggang 15 taon ang parusa sa mga mapatutunayang sangkot sa profiteering.

