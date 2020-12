San Miguel Aerocity, nagawaran na ng prangkisa para sa airport sa Bulacan

MAYNILA - Nagawaran na prangkisa ang San Miguel Aerocity Inc., isang subsidiary ng San Miguel Holdings Corporation, para sa pagpapatayo, pagdevelop, pag-operate, at pagmintina ng domestic at international airport sa Bulacan.

Nag-lapse into law ang Republic Act. No. 11506 nitong Dec. 20, 2020 makaraang hindi lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang enrolled bill sa loob ng 30 araw makatapos itong matanggap ng kanyang opisina.

San Miguel Aerocity Inc, nagawaran na ng 50-year franchise para sa pagpapatayo at pag-operate ng airport sa Bulacan matapos mag-lapse into law ang kanilang franchise bill @DZMMTeleRadyo @ABSCBNNews pic.twitter.com/isbVKLQrdM — Joyce Balancio (@joycebalancio) December 29, 2020

Sa ilalim ng RA 11506, sinabing kailangan pa rin kumuha ng San Miguel Aerocity Inc ng permit o license para sa construction, installation at operation ng airport mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) para matiyak na alinsunod ito sa international standards.

Nasa 50 years ang term ng franchise at matapos nito ay itu-turn over na ng San Miguel sa Department of Transportation ang naturang airport.

Bibigyan din ng tax exemptions ang San Miguel Aerocity sa lahat ng uri ng indirect at direct taxes na may kaugnayan sa construction, development, establishment at operation ng airport sa loob ng 10 taon ng pagtatayo ng airport facilities.

Matapos nito, exempted pa rin sila sa pagbabayad ng income at real estate taxes bukod na lang kung tukuyin ng Bureau of Internal Revenue na nakarecover na sa investment ang naturang kompanya.

May probisyon din sa batas para sa revenue sharing sa pagitan ng gobyerno at ng San Miguel Aerocity Inc.

Matatandaang una nang sinabi ng DOTR na malaki ang maitutulong ng pagpapatayo ng airport para masolusyunan ang noo’y congrestion sa NAIA terminals.