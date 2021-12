Screenshot

Nagkakaubusan na umano ng ilang holiday grocery items gaya ng quezo de bola at ham sa mga supermarket, ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon.

Sa grocery na pagmamay-ari mismo ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua, ubos na ang quezo de bola at kakaunti na lang ang natirang ham.

"Kasi kapag nagkarga at hindi naibenta, saan mo ipu-push 'yan come January? Tulog 'yan and we have to pay for that immediately, ang mga creditors ngayon napakaigsi ng credit kailangang bayaran agad," ani Cua.

Sa pag-iikot naman ng Department of Trade and Industry sa isang supermarket sa Quezon City, kakaunti na lang ang suplay ng hamon at wala nang quezo de bola.

"Pasok naman sila sa SRP (suggested retail price) kaya lang naubusan ng ham at quezo de bola, naghihintay lang sila ng replenishment," ani DTI Assistant Secretary Ann Claire Credo-Cabochan.

ILANG COMMODITIES MAY TAAS-PRESYO

Samantala, sinabi naman ni Cua na may ilang klase at brands ng instant noodles, disinfectant, at panimpla na tumaas ang presyo noong nakaraang linggo.

Sa hanay ng kaniyang miyembro sa Visayas, nagkakaubusan ng bottled water dahil binili o ipinamigay sa mga nasalanta ng bagyo. Pumalo umano ang demand ngayong taon sa grocery items hindi lang dahil kaliwa't kanan ang pamimigay ng relief goods.

"They did not expect the level of consumption na mas marami ang namili this time, I think the manufacturers naman are looking for other channels for replenishment," ani Cabochan.

Una nang nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga umano'y hoarder na nananamantala sa bagyo para itaas ang presyo ng mga bilihin sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Odette.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News