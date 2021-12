Bagama't sumigla na ang bentahan ng paputok sa Bulacan, aminado ang negosyanteng si Shirley de Castro na malayo pa rin ito sa dating kinikita nilang mga namumuhunan sa paputok.

'Pag tinitingnan ang eskaparate ng kaniyang tindahan, marami na ang bakante dahil kapos na ang suplay ng paputok.

Department of Trade and Industry nag sagawa ng inspection sa mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Iba't ibang klase ng fireworks kinumpiska dahil walang lisensya. @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/sLdqHfPv5V — jeck batallones (@jeck_batallones) December 28, 2021

Dalawampung taon na silang magkakamag-anak na nagbebenta ng paputok pero aniya, sa panahon ngayon hindi pa ito sapat para matustusan ang gastos ng kaniyang pamilya ngayong taon.

"Hindi po eh kasi dati talaga maganda po talaga maganda po talaga kita na enough na sa pag-aaral mga anak. 'Yung ganun po 'yung expenses ng pamilya pero ngayon po parang ang bilis-bilis lang dahil sa laki ng gastos ng bawat isa," ani De Castro.

Marami rin ang mga nagpunta sa Bocaue para mamili.

Pero ang ilang tindahan, sinalakay at nakumpiskahan ng paputok dahil wala sa listahan ng mga lisensiyadong paputok ang mga ito.

"Katulad po nito wala pa po siya PS mark kasi alam natin nandito po PNP 'di ka pwede mag import. So dapat ang mark lang natin is 'yung Philippine standard mark because that's the mark of our local manufacturers for regulated products," ani DTI Assistant Sec. Ann Claire Cabochan.

Giit naman ng ilang nagtitinda gaya ni Isabel De Guzman: "Siyempre nakikita namin may DTI logo alam namin may DTI logo. 'Di namin alam na may mas ano pa doon, registered."

Samantala, umakyat na sa 23 ang firecracker-related injuries mula Disyembre 21 matapos madagdagan ng 4 na bagong kaso.

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News